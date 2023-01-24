Taygun Atletizm’in kış sezonuna fırtına gibi girdi

Taygun Atletizm’in kış sezonuna fırtına gibi girdi ve yaz sezonunda Avrupa Şampiyonası’nda yapabileceklerinin net mesajini verdi.

Rekortmen milli sprinter atlet 100m ve 200m’de geçtiğimiz sezon kırdığı rekorlar ve bireysel olarak geçtiği Dünya ve Avrupa U20 barajları ile kapatmıştı. Başarıli sprinter bu yıl da bıraktığı yerden daha da ileride antrenörü Celal Keleş ile yoluna devam ediyor.

Çalışmalarına çok yoğun ve planli bir şekilde devam eden Taygun Artan Özcihan ve antrenörü Celal Keleş hedeflerine başarili bir şekilde ulaşarak ilerliyor. KKTC Milli takımı, Girne Amerikan Üniversitesi Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türkiye Milli Takımları sporcusu olarak pistlerde fırtına gibi esen başarılı atlet tartanın tozunu atıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Turkiye’nin Bursa şehrinde yeni yapılan Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen U20 Türkiye Atletizm Şampiyonasına KKTC adina katilan milli atlet yeni başarı ve rekorlara imza atti.

Yarışmalarin ilk gününde 60m seçmesinde 7.09sn koşan Milli Atlet Taygun Artan Özcihan adini finale yazdirdi ve finalde 6.89sn koşarak gümüş madalyaya uzandı. Ikinci güne bu motivasyonla hazırlanan Rekortmen Milli Sprinter Atlet Taygun, 200m’deki kariyerinde iki rekora daha imza attı. Elemede koştuğu 21.66sn ile KKTC U20 Salon 200m rekorunu kırarak ilk sirada final vizesi aldı. Finalde ise 4 saat önce elemede elde ettiği dereceyi 21.37sn’ye geliştirerek KKTC U20 Salon rekorunu eline geçirerek Türkiye Şampiyonluğuna ulasti ve kürsünun en üst basamağına çıkarak altin madalyayi KKTC’ye kazandırdı.

Taygun yaptığı 21.37sn’lik derece ile 21.28sn olan Türkiye U20 salon rekoruna da gözkırptı. KKTC’ni başarili bir şekilde temsil eden ve takdir toplayan Rekortmen Milli Sprinter Atlet Taygun Artan Özcihan ve Antrenörü Celal Keles’i ayrı ayrı telefonla arayan KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tebrik etti ve mutluluk duygularını ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Taygun’a seninle gurur duyuyoruz herzaman yanınızdayız derken, Antrenörü Celal Keleş’e de “Uçurdun çocuğu” diyerek samimi bir şekilde sonuçtan ve ekibimizden duyduğu mutluluğu dile getirerek tabrik etti ve başarılarının devaminı beklediğini belirtti.