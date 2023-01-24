KTMMOB “Değişiklik” Yasa Önerisi: Devlet projeleri için vize gerekmez

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Hükümet vekillerinin Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasasına yönelik sundukları yasa önerisini paylaştı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği “Değişiklik” Yasa önerisinde yer alan “Devlete ait projeler ile uluslararası anlaşmalar veya bunlara dayanan protokoller uyarınca yapılacak projeler için vize alınması gerekmez” maddesiyle KTMMOB’nin vize yetkisi elinden alındı.