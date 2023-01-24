KTMMOB "Değişiklik" Yasa Önerisi: Devlet projeleri için vize gerekmez - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

KTMMOB “Değişiklik” Yasa Önerisi: Devlet projeleri için vize gerekmez

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği "Değişiklik" Yasa önerisi

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Hükümet vekillerinin Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasasına yönelik sundukları yasa önerisini paylaştı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği “Değişiklik” Yasa önerisinde yer alan “Devlete ait projeler ile uluslararası anlaşmalar veya bunlara dayanan protokoller uyarınca yapılacak projeler için vize alınması gerekmez” maddesiyle KTMMOB’nin vize yetkisi elinden alındı.


 

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Tags:Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği "Değişiklik" Yasa önerisiKTMMOBvize
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