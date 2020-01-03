Tatar: EastMed Projesi büyük bir yanlış

Başbakan Ersin Tatar, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi arasında Atina’da imzalanan Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi (EastMed)’in “Büyük bir yanlış olduğunu” söyledi.

Projenin hukuki olarak sorunlu olduğunu vurgulayan Tatar, “Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakat sonrasında böyle bir adım atıldı. Ekonomik olmayan, inandırıcı olmayan bir proje” dedi.

Demirören Haber Ajansı’na açıklama yapan Tatar EastMed projesinin hayata geçeceğine inanmadığını belirterek “Hayal olarak dahi düşünülemez. Bu projenin başlayacağına inanmıyorum” dedi.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelmenin büyük bir hata olacağına işaret eden Başbakan Tatar, “Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakat sonrasında böyle bir adım atıldı. Ekonomik olmayan, inandırıcı olmayan bir projedir bu” dedi.

Rumların, hala şımartıldığına işaret eden Başbakan Tatar, “Türkiye’nin bölgedeki lider ülke olma durumunun değişmeyeceğini, küçümsenmemesi gerektiğini, oyunun kurallarının da buna göre belirlenmesi gerektiğini” söyledi.