Töre: Amaç TC ve KKTC’yi dışlayarak egemenlik oluşturmak

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, EASTMED projesinin amacının Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dışlayarak egemenlik oluşturmak olduğunu söyledi.

Yazılı açıklama yapan Töre, dayatma projelerin ilgili taraflara ve bölge ülkelerine zaar vereceğini de açıkladı.

Töre, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adası etrafında oynanan oyunların sebebinin Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dışlayarak egemenlik oluşturmaya yönelik olduğunun altını çizdi.

Açıklamasında, “Rum-Yunan-İsrail anlaşması şeklinde oluşan EASTMED projesi ekonomik değildir.Coğrafi olarak da inşası mümkün görülmemektedir. Buna rağmen başka ülkeleri de yanlarına alarak bu projeyi gerçekleştireceklerine inanan Rum-Yunan-İsrail tarafı EASTMED projesine imza koymuşlardır” diyen Töre, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti düşmanlığı ile aklı karıştıranların, mutlaka duvara toslayacaklarını vurguladı.

Töre, Doğu Akdeniz’de var olan Hidrokarbon yataklarının Türkiye’nin içinde yer alacağı projelerle gerçekleşebileceğini ifade ederek, dayatma projelerin öncelikle ilgili taraflara sonra da bölge ülkelerine zarar vereceğini belirtti.