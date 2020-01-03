Metehan’da uyuşturucu

Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye araçla giriş yapan iki şahsın arabasında ve üzerinde toplam 191 gram hintkeneviri uyuşturucu madde bulundu. 21 ve 23 yaşındaki iki şahıs tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün akşam saat 20:30 sıralarında, Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan bir şahsın kullanımındaki araçta Narkotik ekipleri tarafından yapılan aramda 41 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan şahsın üzerinde yapılan aramada ise 150 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak her iki madde emare olarak alındı.

Polis bülteninde 21 ve 23 yaşlarındaki iki şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam etttiği belirtildi.