Hasipoğlu “EastMed Projesi gerçekleştirilemez”

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, EastMed anlaşmasını değerlendirdi.

Hasipoğlu, Projenin hukuken ve teknik olarak gerçekleştirilemeyeceğini kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi illetvekili eski müzakere heyeti üyesi OğuzhanHasipoğlu yaptığı yazılı açıklama ile Doğu Akdeniz’den çıkarılacak gazın Kıbrıs üzerinden Yunanistan’a, oradan da İtalya’ya ulaştırılmasını hedefleyenEast Med projesini değerlendirdi.

Hasipoğlu, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge ile ilgili Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin, Anlaşma ile Türkiye’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Yunanistan-İsrail arasındaki EastMed projesi anlaşmasını bıçak gibi kestiğini kaydetti.

Rum kesiminin tek başına hareket etmesi üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de 2011 yılında Türkiye ile Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması yaptığını hatırlatan Hasipoğlu, yaşanan sürecin ardından Türkiye-Libya arasındaki Münhasır Ekonomik Bölge ön mutabakat anlaşmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Rum Yönetimi’nin enerji paylaşım anlaşmasının Türkiye’nin ve KKTC’nin kırmızı çizgilerine müdahale olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “Kıbrıs Rum tarafının , Kıbrıs Türk tarafını yok sayan hiçbir adımının veya anlaşmasının bir geçerliliği olamayacaktır”dedi.