Kıbrıs

Bay-Sen hükümete seslendi: Zamları geri alın…

3 Ocak 2020

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, hükümetten harçlara yapılan zammı geri almasını talep etti.

Yazılı açıklamasında zamları eleştiren Kanat, 2020’nin umut dolu bir yıl olabileceğini ancak yılın ilk günlerden bu hayalin karanlığa gömülmeye başladığını kaydeti.

Kanat, “Ekonomi, üretim, ticaret, dağıtım, tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan bir insan etkinliğidir. Bu tanımın içinde ‘ekonomi zamla döner’ diye bir olgu yoktur. Peki, biz ekonominin neresindeyiz? Bay-Sen olarak hükümetten zamları geri çekmesi ve iyi bir ekonomi planı yapılmasını istiyoruz” dedi.

Kanat, ülkedeki ekonominin bilimsel temelde yürütülmediğini,  2008 ve 2010’daki yasal düzenlemelerle emekçi kesimin yaşama şansının da yok edildiğini savundu.

Devletin yaşayabilmesi için insanın yaşatılması gerektiğini ifade eden İbrahim Kanat, ülkedeki uygulamalarla bunun mümkün olmadığını dile getirdi.



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