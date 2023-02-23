Tatar: Biz Kıbrıs’ta yeni milli bir siyaset yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis ile görüşmesinde, Kıbrıs’ta yeni bir milli siyaset yürüttüklerini dolayısıyla resmi görüşmelere ancak egemen eşitliğin kabulüyle geçilebileceğini ilettiğini söyledi.

“Kıbrıs konusunda resmi görüşmelere ancak ve ancak egemen eşitliğimizin kabulüyle katılacağımızı yeniden ifade ettim” diyen Tatar, Kıbrıs’ta uzlaşının gerçekler temelinde olabileceğini Hristodulidis’e anlattığını, görüşmenin resmi değil gayriresmi bir görüşme olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hristodulidis’le ara bölgede bir araya geldiği buluşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde basına açıklama yaptı.

Bugün yapılan görüşmenin esas amacının tanışma olduğunu dile getiren Tatar, Hristodulidis’e gerek pandemi döneminde gerek Ukrayna savaşı gerekse deprem dolayısıyla ekonomik sıkıntılar yaşanırken Kıbrıs Türk halkının acımasız izolasyonlar ve ambargolar altında yaşamasının kabul görmediğini ve görmeyeceğini ifade ettiğini söyledi.

Tatar, KKTC’de depreme karşı önlemler çerçevesinde atılan adımları Hristodulidis’e aktardığını dile getirerek, olası bir depremde nasıl iş birliği yapabileceğinin de konuşulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, deprem gibi bir olayın siyaseti olamayacağını söyleyerek, “İş birliği çerçevesinde bu konuda bir adım atılabilir” dedi.

-“Egemen eşitlik temelinde resmi müzakerelere geçilebilir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzakerecilerin de katımıyla Hristodulidis ile ilk görüşmenin bugün gerçekleştiğini dile getirerek, iyi niyetli bir çerçevede bir tanışma görüşmesi yapıldığını belirtti.

Tatar, herkesin kendi toplumuna ve halkına karşı sorumlulukları bulunduğunu söyleyerek, karşılıklı saygıyla bunların dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

“Uzun vadede hepimizin gönlünden geçen Kıbrıs’ta bir uzlaşıya varabilmemiz” diyen Tatar, federal temelde denemelerin 50 yıl sürdürüldüğünü, Crans Monata sürecinde olan bitenlerin herkesin malumu olduğunu kaydetti. Tatar, “Dolayısıyla artık yeni siyasete gerek vardır. O da egemen eşitlik temelinde Kıbrıs Türk halkının varlığının, haklarının kabul edilmesiyle resmi müzakerelere geçileceğidir” dedi.

-“Kıbrıs meselesi devam ederken iş birliği yapılabilir”

Kıbrıs meselesi devam ederken iş birliği gerçekleştirilebileceğini söyleyen Tatar, Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs Rum halkının menfaatleri için sağlık, kriminal olaylar ve deprem gibi önemli konularda iş birliği yapılabileceğini belirtti.

Toplantının başında yaşanan deprem dolayısıyla Hristodulidis’in taziyelerini ilettiğini dile getiren Tatar, Hristodulidis’in Şampiyon Melekler ve diğer yaşamını yitirenler için taziyelerini ve üzüntülerini ilettiğini bildirdi.

Kıbrıs’ın deprem bölgesi olarak kabul edildiğini dile getiren Tatar, Kıbrıs’ta deprem olasılığının uzmanlarca değerlendirildiğini, uzmanların ne zaman nerede deprem olacağını kimsenin bilemeyeceğini söylediğini, spekülasyonlara imkan vermemek gerektiğini ilettiğini söyledi.

-“Deprem konusunda iş birliği”

KKTC’de depreme karşı önlemler çerçevesinde atılan adımları Hristodulidis’e aktardığını dile getiren Tatar, olası bir depremde nasıl iş birliği yapabileceğinin konuşulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, deprem gibi bir olayın siyaseti olamayacağını söyleyerek, “İş birliği çerçevesinde bu konuda bir adım atılabilir” dedi.

Tatar, KKTC’deki, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı gibi kurum ve kuruluşların Adıyaman’da çok ciddi tecrübeler kazandığını, geçmişten de birikimleri bulunduğunu, Türkiye’nin de tecrübesiyle birlikte deprem konusunda bilgi birikimi ve tecrübe oluştuğunu bunları paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

-“Hristodulidis olumlu yanıt verdi”

Hristodulidis’in de Güney’de bu konularda çalışmalar yapıldığını söylediğini belirten Tatar, “Bu tecrübenin birlikte geleceğe emin bir şekilde hazırlık yapmak için çok yerinde bir hareket olabileceğini ifade ettiğimde Hristodulidis de buna olumlu yanıt vermiştir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, ilerleyen günlerde bunun çalışmalarının başlayabileceğini kaydetti.

-“Kıbrıs Türk halkının acımasız izolasyonlar ve ambargolar altında yaşaması kabul görmüyor”

Bugün yapılan görüşmenin esas amacının tanışma olduğunu dile getiren Tatar, Hristodulidis’e gerek pandemi döneminde gerek Ukrayna savaşı gerekse deprem dolayısıyla ekonomik sıkıntılar yaşanırken Kıbrıs Türk halkının acımasız izolasyonlar ve ambargolar altında, böyle bir muamele görmesinin kabul görmediğini ve görmeyeceğini ifade ettiğini söyledi.

Kıbrıs’ta uzlaşının gerçekler temelinde olabileceğini Hristodulidis’e anlattığını dile getiren Tatar, görüşmenin resmi bir buluşma olmadığını, gayriresmi buluşma olduğunu yineledi.

-“Biz Kıbrıs’ta yeni milli bir siyaset yürütüyoruz”

Hristodulidis’in ilerleyen zamanda yine buluşabileceklerini söylediğini belirten Tatar, kendisinin ise resmi pozisyonu tekrar ettiğini kaydetti.

“Bu pozisyonu tekrar halkımla paylaşmak istiyorum” diyen Tatar, “Bizim resmi görüşmelere ancak ve ancak egemen eşitliğimizin kabulüyle geçebileceğimizi BM huzurunda teyit ettim. Biz Kıbrıs’ta yeni milli bir siyaset yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Federal temelde bir anlaşma için 50 yıl görüşme yapıldığını söyleyen Tatar, yeni siyasete ihtiyaç doğduğunu, bu siyasetin Anavatan Türkiye’nin tam desteğiyle yürütüldüğünü Hristodulidis’e ifade ettiğini kaydetti.

Diyalog, iletişim ve birbirini anlamaktan yana olduklarını dile getiren Tatar, “Ama Kıbrıs’ın gerçekleri de böyle. Kendisinin de bunu bilmesi ve anlaması gerektiğini kendisine ifade ettim” dedi.

Tatar, konuşmasının sonunda BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Colin Stewart’a görüşme için bir kez daha teşekkür etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, depreme yönelik önerisinin olumlu karşılandığını mevcut komitelerden birinin içinde mi yoksa ayrı bir komitede mi olacağı konusunda ise kendisinin ayrı bir düzenlemenin daha ciddi olacağını değerlendirdiğini söyledi.

Tatar, KKTC devletinin teşkilat, kurum ve kuruluşlarının bir komitede tecrübelerini paylaşabileceğini, iş birliğinin olumlu gelişmelerinin yaşanabileceğini ifade etti.