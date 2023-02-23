Kupada son çeyrek finalist Doğan

Futbolda Northernland Kıbrıs Kupası 2.tur son maçı az önce tamamlandı. Lefkoşa’da oynanan Yenicami-Doğan Türk Birliği maçında kazanan 4-2’lik skorla Doğan oldu ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Salı ve Çarşamba günü oynanan maçlarda 7 takım çeyrek finale çıkmıştı ve bugün de son çeyrek finalist belirlendi. Northernland Kıbrıs Kupası’nda Göçmenköy, Cihangir, Türk Ocağı, Lapta, Mağusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı, China Bazaar Gençlik Gücü ve Doğan Türk Birliği çeyrek finale adını yazdıran takımlar oldu.

KURA ÇEKİMİ PAZARTESİ

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final kura çekimi 27 Şubat 2023 Pazartesi günü gerçekleşecek. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılacak olan kura çekimi saat 15.00’te başlayacak.

Çeyrek final ve yarı final maçları çift maç oynanacak.