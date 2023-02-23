Murat Şenkul: Girne güvenli bir noktada

Yaşanan deprem felaketi sonrasında ülkede oluşan panik havası nedeni ile açıklamalarda bulunan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’nin bu anlamda güvenli bir nokta olduğuna dikkat çekti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, etkileri ülkeyi ciddi anlamda saran deprem felaketi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde uzmanların yeni meydana gelebilecek depremlerle ilgili Kıbrıs’ı işaret etmesinin ardından Şenkul, bölgede halkın ciddi bir tedirginlik içerisine girdiğini kaydederken, “an itibarı ile paniğe gerek olmadığı gibi boş vermişliğe de ihtiyacımız yok.” dedi.

Şenkul felaketin ardından Girne Belediyesi’ne çok fazla mesaj ve telefon ulaştığına yer verdiği sözlerinde, vatandaşın kaygı duyduğu iki temel noktaya değindi.