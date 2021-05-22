Tatar: Anadolu suyunun ovalarla buluşmasıyla bolluk bereket olacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar: “Bugün bir hayalin gerçekleşmesinin gururunu yaşıyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Sulama İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmasında, “Bugün bir hayalin gerçekleşmesinin gururunu yaşıyoruz” diyerek Kıbrıs’a su getirilmesi projesinin başlangıçta bir hayal olarak görüldüğünü ancak bu projenin hayata geçtiğini görmekten dolayı duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi ve başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne ve tüm çalışmalarda emeği geçenleri kutlayarak teşekkürlerini sundu.

“Projeye başlamak en zor noktasıdır” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anamur’da baraj yapılırken üç köyün tahliye edildiğini ve yeniden bu köylerin rehabilite edildiğini anımsatarak, “Köy halkını KKTC’den bir kez daha kucaklıyorum… Anamur’a sevgi ve saygılarımı iletiyorum” dedi.

Geçitköy’de oluşturulan baraja 75 milyon metre küp su ulaştığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bir dönem oluşan arızanın Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yapılan çalışma sonrası, pandemi ve kötü hava koşullarına rağmen süratli bir şekilde tamir edildiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, kurak ve susuz bir ülke olarak yapılan çalışma sonrası yeniden suyun akmaya başlamasıyla Anadolu’dan akan suyun o kesinti döneminde ne kadar önemli olduğunu gördüğümüzü belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tünelin açılışıyla ve iletim tünel hatlarındaki gelişmeyle Güzelyurt ve Mesarya Ovaları’na ulaşacak su ile üretimin artacağını, narenciye ve tarımın daha verimli hale geleceğini belirterek, ülke içerisinde pompalama ve borularla çoğu noktada akan suyun yanı sıra tarımsal faaliyetlerin de gelişmesinin insanımıza büyük umut olduğunu dile getirdi.

Anavatan Türkiye ile birlikte, egemen KKTC devletinin güçlenmesinin, ekonomimizin ivme kazanmasının, üretim yapımızın daha verimli hale gelmesinin ve geleceğe umutla ve güvenle bakabilmemizin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Çalışmanın hayırlara vesile olmasını temenni ederim… Anadolu halkına ve Türk ulusuna minnetlerimi ve şükranlarımı sunarım” dedi.

Törene Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Törende ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı H. Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Tatar konuşmasında su temin projesi kapsamında oluşturulacak baraj nedeniyle Anamur’da yerlerinden edilen 3 köy halkına da ayrı ayrı teşekkür etti.