ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

ABD’^de Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Polis, şüphelilere ilişkin bilgi paylaşmadı.
ABD’de Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde silahlı saldırı düzenlendi.
Minneapolis polis teşkilatı tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, şehir merkezinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı açıklandı.
Şüphelilere ilişkin bilgi verilmedi
Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği, 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
Polisin olay yeri ve çevresinde tedbir aldığı belirtilirken şüphelilere ilişkin bilgi paylaşılmadı.