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Tatar, 6 ilçeden çocuklarla sosyal medya ortamında bir araya geldi

23 Nisan 2020

Başbakan Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 6 ilçeden çocuklarla sosyal medya ortamında bir araya geldi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Tatar; Lefkoşa’dan Dilay Tünay ve Derviş Sütcüoğlu, Gazimağusa-Vadili’den Ela Hürelli, İskele’den Ayşe Arabacı, Girne’den Hayal-Hasan Kutay, Lefke- Gaziveren’den Hazel Asilkan ve Güzelyurt’tan Nisa Delibaş ile sohbet etme imkanı buldu.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başbakan Tatar, bu yıl, içinde bulunulan koşullar nedeniyle, etkinlikler yapamayan çocukların üzüntüsünü paylaştığını ifade etti.

Medya ve sosyal medyaya göz attığında, çocukların evde olmalarına rağmen, 23 Nisan coşkusundan geri kalmadıklarını gördüğünü aktaran Başbakan Tatar, “Bu beni çok mutlu etmiştir. Yaşamakta olduğumuz durum geçicidir. Sizleri düşünerek aldığımız önlemlerle, bu süreci başarı ile atlatacağımıza inanıyoruz.

Merak etmeyin, üzülmeyin. Bir sonraki 23 Nisan’ı yine parklarda, sahalarda, okullarımızda coşkuyla kutlayacağız” dedi. Çocuklarla tek tek sohbet eden Başbakan, çocukların dışarıya maskesiz çıkmamalarını istedi. Çocukların, okullarını özlediğini dile getirmesi üzerine de Başbakan, “Az daha sabır, bu günler geçecektir” dedi.

Çocuklar program sonunda Başbakan Tatar ile şarkı, şiir ve resimlerini paylaştı.



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