Barçın: Banka hesabı zorunlu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası KTAMS Genel Sekreteri Devrim Barçın, Havadis’e yaptığı açıklamada, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun, bin 500 TL’lik İstihdam Destek ödemesi için ‘Banka hesabı açmak zorunlu değildir’ açıklamasını belgeleriyle yalanladı

Barçın: Sucuoğlu vatandaşa yanlış bilgi veriyor

Sucuoğlu’nun, ‘Banka hesabı gerekmiyor’ açıklamasının vatandaşı yanlış yönlendirdiğini savunan Barçın, “Sistemde başvuru yapabilmek için, banka hesabınızın olması zorunlu. Bakan vatandaşı yanıltıyor” dedi.

Barçın, başvuracak olanların mutlaka banka hesabı açmaları gerektiğinin altını çizerek, “Bununla ilgili bir değişiklik yapacak olurlarsa, en kısa zamanda vatandaşa duyurmaları gerekiyor. Ama şu an sistem böyle çalışıyor” dedi.