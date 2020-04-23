Kıbrıs

Ticaret Odası, maaş desteği konusunda Çalışma Bakanlığı’nı eleştirdi

23 Nisan 2020

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı maaş desteği konusunda eleştirdi, bakanlığın işsizlik ödeneğini düşürme gayretleri bulunduğunu ileri sürdü.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın maaş destek katkısını çalışanlara nasıl aktaracağını hala daha sistemlendirmediği iddia edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Çalışanları, bölünme ve tartışma yaratmadan desteklemesi gereken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, henüz daha kasasından tek bir kuruş bile çıkarmadığı halde, büyük bir karmaşaya ve ek masraflarla yol açmaktadır. Bakanlar Kurulu’nu, işsizlik ödeneğini bin 500 TL’ye indirmek gibi yeni ve çalışanların aleyhine olacak kurallar geliştirmeye zorlamakta olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaşamakta olduğumuz salgın günlerinde aldığı önlemler ve bu önlemleri hayata geçirme yöntemleri yeterli değildir ve karmaşanın büyümesine, endişelerin artmasına neden olacaktır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın maaş desteğini çalışanlara doğrudan ulaştırma gayretinin iş insanlarına karşı güvensizlik duyduğunun göstergesi olduğu belirtilen açıklamada, “İş insanlarımız, bu güvensizliği hak etmemiştir ve salgın günlerinden sonra bu güvensizliğin karşılığını verecek eylemleri geliştirmekten kaçınmayacaklardır” ifadelerine yer verildi.



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