Taşkınköy’de Lefkonuklu İş Hanı’nda yangın

Metropol Bölgesinde bulunan Lefkonuklu İş Hanı’da yangın çıktı. Binanın dam kısmında çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa’da Metropol Bölgesinde Sht Kemal Ünal Sokak üzerinde bulunan Lefkonuklu İş Hanının dam kısmında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu, biri faal ikisi kullanılmayan 3 adet plastik su deposu, bir adet klima dış ünitesi, 25 metre karelik izalosyon malzemesi tamamen, bir kanepe ve yastık ise kısmen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Soruşturma devam etmektedir.