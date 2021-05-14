Muhammed Nawaz hafif yaralandı

Lefkoşa-Girne anayolunun 5-6. kilometreleri arasında kaza yapan 28 yaşındaki Muhammed Tayyab Nawaz hafif yaralandı. 245 promil alkollü olan Nawaz aracıyla toprak sete çarparak durabildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 13.05.2021 tarihinde saat 21.45 raddelerinde Lefkoşa-Girne anayolunun 5-6. kilometreleri arasında Güney istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Muhammed Tayyab Nawaz (E-28) (245mg alkollü içki tesiri altında) yönetimindeki CM428 plakalı Renault marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine doğru yolun sol tarafından çıkarak toprak sete aracının ön kısmıyla çarpmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü hafif yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alınmıştır.