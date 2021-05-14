Zimbabve’nin konuştuğu baba: 16 eşi 151 çocuğu var

Zimbabve'de 16 e\u015fi ve 151 \u00e7ocu\u011fu bulunan 66 ya\u015f\u0131ndaki Misheck Nyandoro, hedefinin 100 e\u015f oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\nZimbabve, Mbire b\u00f6lgesinde ya\u015fayan Misheck Nyandoro'u konu\u015fuyor. 16 e\u015fi ve 151 \u00e7ocu\u011fu bulunan Nyandoro 66 ya\u015f\u0131ndaki i\u015fsiz baba rekora gidece\u011fini ifade ederek, " Hedefim 100 e\u015f sahibi olmak" dedi.\r\nNyandoro, bu y\u0131l\u0131n i\u00e7inde 17\u2019nci evlili\u011fini planlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\nNyandoro, 1983 y\u0131l\u0131nda \u00e7ok e\u015fli hayat\u0131 benimsedi\u011fini belirterek, e\u015flerinin hayat\u0131ndan son derece memnun oldu\u011funu ifade etti.\r\n\r\n\r\n\r\nMaddi anlamda s\u0131k\u0131nt\u0131da olmad\u0131klar\u0131n\u0131 kaydeden Nyandoro, tarla sahibi olduklar\u0131n\u0131 ve \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n tarlada \u00e7al\u0131\u015farak ge\u00e7imini \u00e7ift\u00e7ilikten kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\u00c7ocuklar\u0131ndan ikisinin polis, alt\u0131s\u0131n\u0131n ise asker oldu\u011funu a\u00e7\u0131klayan Misheck Nyandoro, 13 k\u0131z\u0131n\u0131 ise evlendirdi\u011fini ifade etti.\r\n\r\n