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Zimbabve’nin konuştuğu baba: 16 eşi 151 çocuğu var

14 Mayıs 2021
Misheck Nyandoro





Zimbabve’de 16 eşi ve 151 çocuğu bulunan 66 yaşındaki Misheck Nyandoro, hedefinin 100 eş olduğunu açıkladı.





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14 Mayıs 2021


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