Taşkent Doğa Parkı: Yurtdışından gelen konteynerlere dikkat

Taşkent Doğa Parkı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ülkemize nakliyat tırlarından biriyle girdiği düşünülen Dev Yengeç Örümceği’nin Lefkoşa’da bulunduğunu belirterek yurtdışından gelen konteynerlere dikkat edilmesi çağrısında bulunuldu. İşte o paylaşım: YURTDIŞINDAN GELEN KONTEYNERLERE DİKKAT!

Alınan bilgilere göre, Japonya Osaka limanında yüklenen konteyner, Lefkoşada bulunan Selenge Oto Galeri bahçesinde açıldığında Dev Yengeç Örümceği olarak bilinen bu örümcek farkedildi. Örümceği uygun bir kaba dikkatle koyan duyarlı vatandaş, vakit kaybetmeden 1190 Yaban Hayat Destek Hattını arayarak bilgi verdi. Ekiplerimiz teslim aldıkları ölmek üzere olan örümceği detaylı tanı için merkeze getirdiler.

“Dev Yengeç Örümceği” olarak da bilinen Heteropoda venatoria, son derece iyi avcı örümcekleri bünyesinde barındıran Sparassidae familyasına ait bir örümcek türüdür.

Dünya üzerinde doğal olarak Tropikal Asya’da dağılım gösteren Heteropoda venatoria zaman içerinde insan faaliyetlerine bağlı olarak, özellikle ticari muz taşımacılığı sebebiyle, Pasifik Adaları, Yeni Dünya (Kuzey, Orta ve Güney Amerika), Makaronezya, Avrupa ve Afrika’ya da giriş yapmıştır.

Ürkek ve saldırgan olmayan bir örümcek türüdür. Rahatsız edilmesi halinde son derece hızlı hareket eder. İri cüssesine rağmen yassı vücudu ve esnek bacakları sayesinde küçük çatlaklara giriş çıkış yapabilme kabiliyetine sahiptir.

Günümüzde özellikle Muz tarımında, Muz bitkisini zararlı böceklere karşı korumak için biyolojik mücadelede kullanılmaktadır. Ellenmesi ya da elde tutulması durumunda nadiren ısırılma vakası görülse de, Heteropoda venatoria’nın zehrinin sağlıklı bir insan için tıbbi önemi yoktur. Isırılan bölgede geçici ağrı ve şişlik bilinen semptomlardandır.

Uzun süre kapalı kalıp beslenemeyen Dev Yengeç Örümceği ne yazık ki Merkezimize ulaştıktan sonra ilk 24 saat içerisinde hayatını kaybetti.