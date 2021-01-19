Sağlık Bakanlığı 80 yaş üzeri aşı programını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 80 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı programını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: “80 yaş üzeri aşı programı 20.01.2021 – 22.01.2021 tarihleri arasında Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 5 merkezde 80 yaş ve üzeri kişilere (1.01.1940 ve öncesinde doğanlara) Koronavirüs aşısı yapılacaktır. Aşılama merkezleri şu şekilde: 1- Pandemi Merkezi 08.30 – 16.00 2- Girne Hastanesi 08.30-16.00 3- Güzelyurt Sağlık Merkezi 12.00-16.00 4- Yenierenköy Sağlık Merkezi 08.30- 16.00 5- Maraş Sağlık Merkezi 08.30-16.00″.