 Tartıştıkları iki kişi kaçırıp darp ettiler

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da B.A.(E-29) ve T.U.(E-29), aralarında sorun bulunan iki şahsı konuşmak bahanesi ile buluşup konuştukları bir sırada, aralarında çıkan tartışma sonrası bahse konu şahısları ciddi şekilde darp edip iradeleri dışında kullanımlarında bulunan araca zorla koyarak başka bir yere götürdükleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.