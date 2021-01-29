Çin, uzaktan algılama uydularını uzaya gönderdi

Xinhua ajansının haberine göre, 3 Yaogan-31 uydusundan oluşan ve bu serideki 2. grup olduğu belirtilen uydular, ülkenin Gansu eyaletindeki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezinden Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle uzaya gönderildi.

Fırlatma işleminin ardından uydular, önceden planlanan yörüngelerine girdi.

Söz konusu uydular, elektromanyetik çevre gözlem ve bazı teknolojilerin testi için kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 359. misyonu oldu.

Çin, ilk Yaogan-31 uydu grubunu 2018’de uzaya göndermişti.