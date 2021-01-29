Şahali: Önce hayatı yavaşlatalım, sağlıklı kalmayı başaralım

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya üzerinden ülkede artan Koronavirüs vakaları nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Şahali, “Yanlışıyla doğrusuyla bir yere geldik ve kapandık” ifadelerini kullanarak, yapılması gerekenin, öncelik olarak hasta olmamak olduğunu ardından ise tedavisi devam eden hastaların iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bu kapanmanın yetmeyeceğini fakat çok değerli bir fırsat olduğuna da işaret eden Şahali, “Daha çok testle hastalığın seyrini belirlemek, aşılama programında yol kat etmek, sağlık personelinin ve servislerinin yükünü hafifletmek için paha biçilmez değerdedir bu kapanma…” dedi.

CTP’li vekil açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Kapanalım, bir nefes verelim, bir nefes alalım.

Yaralarımızı sarmak için yine çalışacağız, yine uğraşacağız.

Ama önce hayatı yavaşlatalım, sağlıklı kalmayı başaralım.

Kendimizden başlayarak, bu ciddi sınavı hep birlikte başaralım.”