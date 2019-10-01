Kıbrıs

Tarım Dairesi, Kırmızı Palmiye Böceği Mücadelesi için istişarelerde bulunuyor

1 Ekim 2019

Tarım Dairesi, Kırmızı Palmiye Böceği ile mücadele konusunda Lefke Belediyesi, Lefke
Avrupa Üniversitesi, Lefkoşa Belediyesi, Lefkoşa Kaymakamlığı vb. birçok kurum,
belediye ve kaymakamlıklarla mücadele konusunda istişarelerde bulunuyor

Tarım Dairesi’nin açıklaması şöyle:
“Kırmızı Palmiye Böceği, başta hurma ağacı olmak üzere birçok palmiye türünün en
önemli zararlısı olup park, bahçe ve yol boylarındaki hurma ağaçlarının ve palmiye
ağaçlarının yavaş yavaş ölümüne sebep olmaktadır. Zarar gören ve kuruyan ağaçlar ise
kesildiğinden veya söküldüğünden ekonomik bir kayıp ortaya çıkmaktadır.
Tarım Dairesi tarafından yürütülen “Kırmızı Palmiye Böceğinin Mücadelesi Projesi”
kapsamında, palmiye ve hurmalarda ekonomik zarara neden olan Kırmızı Palmiye Böceği
ile mücadele edilebilmesi için insektisit ve zararlının yayılış alanlarının tespit edilmesi
amacıyla İskandinav tipi tuzak ve feromon dağıtımı yapılmaktadır.
Ancak Hurma hasadı döneminde ilaçlama yapılamamakta, ayrıca Erginler sıcaklığın 15 0
C’nin altına düştüğü aylarda özellikle Aralık- Ocak aylarında aktif durumda
olmadıklarından ilaçlama yapılması önerilmemektedir.
Şubat ayında sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte erginler aktif hale geçeceğinden, ilaçlı
mücadeleye ancak bu ay içerisinde başlanabilecektir.
Tarım Dairesi, Mücadele konusunda Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefkoşa
Belediyesi, Lefkoşa Kaymakamlığı vb. birçok kurum, belediye ve kaymakamlıklarla
mücadele konusunda istişarelerde bulunmuş, ilaçlı mücadele yanında özellikle zarar
görmüş, kurumuş veya ciddi tehlike arz eden hurma ağaçlarının imhası ile ilgili bilgi
vermiştir.
Kesilmiş veya sökülmüş hurma/palmiyelerin derin çukurlara gömülebilmesi için yer
konusunda ayrıca görüş alışverişinde bulunmuştur.
Budamaların zararlının aktif olmadığı kış aylarında yapılması, periyodik olarak ağacın
zayıamış ve çürümekte olan kısımlarının temizlenmesi, sağlıklı bir ağacın herhangi bir
yerinde yapılacak kesim ve yaralamalardan kaçınılması ayrıca büyük önem arz
etmektedir.”

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