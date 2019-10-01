Cumhuriyet Meclisi bugün açılıyor

Cumhuriyet Meclisi’nin 9’uncu Dönem 3’üncü Yasama Yılı bugün başlayacak.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, yeni yasama yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs

Türk halkının tüm siyasi eğilimleri, kolektif iradesi ve ortak aklının buluştuğu yer olan

Cumhuriyet Meclisi’nin üstlendiği sorumluluğun idrakinde olduğunu belirtti.

Uluçay, ülkede ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve tüm diğer alanlarda adil, verimli ve

hesap-verebilir uygulamaların hayata geçebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin

yapılmasının Cumhuriyet Meclisi’nin birincil görevi olduğunu da ifade etti.

Bu amaçla gerek komitelerde, gerek Genel Kurul aşamasında vekillerin özverili şekilde

çalıştıklarını kaydeden Uluçay, bürokrasi, sivil toplum, iş dünyası ve diğer paydaşların

öneri ve fikirlerinden de istifade edildiğini kaydetti.

Çağın gereklerine cevap verecek yasaların hazırlanabilmesi için üstlerine düşen görev ve

sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini de dile getiren Meclis Başkanı Uluçay, meclisin

ülkenin tüm sorunlarına karşı çözüm önerileri ve yapıcı eleştiriler dile getirmeye devam

edeceğini belirtti.

(BRT)