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Cumhuriyet Meclisi bugün açılıyor

1 Ekim 2019

Cumhuriyet Meclisi’nin 9’uncu Dönem 3’üncü Yasama Yılı bugün başlayacak.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, yeni yasama yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs
Türk halkının tüm siyasi eğilimleri, kolektif iradesi ve ortak aklının buluştuğu yer olan
Cumhuriyet Meclisi’nin üstlendiği sorumluluğun idrakinde olduğunu belirtti.

Uluçay, ülkede ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve tüm diğer alanlarda adil, verimli ve
hesap-verebilir uygulamaların hayata geçebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin
yapılmasının Cumhuriyet Meclisi’nin birincil görevi olduğunu da ifade etti.
Bu amaçla gerek komitelerde, gerek Genel Kurul aşamasında vekillerin özverili şekilde
çalıştıklarını kaydeden Uluçay, bürokrasi, sivil toplum, iş dünyası ve diğer paydaşların
öneri ve fikirlerinden de istifade edildiğini kaydetti.
Çağın gereklerine cevap verecek yasaların hazırlanabilmesi için üstlerine düşen görev ve
sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini de dile getiren Meclis Başkanı Uluçay, meclisin
ülkenin tüm sorunlarına karşı çözüm önerileri ve yapıcı eleştiriler dile getirmeye devam
edeceğini belirtti.

(BRT)

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