KıbrısManşet

Emirsoylu 5 yıl hapislikle cezalandırıldı

1 Ekim 2019

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, ÖmÜr Emirsoylu’yu, 7 yasındaki bir çocuğu dama çıkarıp taciz etmekten suçlu buldu

Evrim KAMALI

Girne’de 7 yaşındaki çocuğu zorla dama çıkarıp taciz eden Ömür Emirsoylu, hakkındaki davanın kararı dün okundu.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 5 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkan Füsun Cemaller, sanığın “16 yaşından küçük çocuğu alıkoyma” ve “cinsel istismar” suçlarından yargılandığını belirtti.

Cemaller, yargı sürecinde cinsel istismar suçuyla ilgili takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.

Başkan Cemaller, 13 yıla kadar hapisliği olan bu suçlara ceza verilirken toplumun tepki ve öfke içinde olduğunun da altını çizdi.

Cemaller, 7 yaşındaki bir çocuğa karşı işlenen bu suçun çocuk ve ailesinde büyük etki yarattığını kaydetti.

Bu tür vakaların son zamanlarda artış eğilimi gösterdiğini ifade eden Cemaller, mahkemelerin böylesi suçlara caydırıcı cezalar vermesi gerektiğini ifade etti.

Cemaller, sanığın 2012 yılında hırsızlık suçundan 3 yıl hüküm giydiğini, 2014 yılında da Mağusa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını belirtti.

Başkan, sanık hakkında karar verirken, sabıkasının da göz önünde bulundurulduğunu belirterek, 5 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

İthamnamedeki eksiklikler bugün düzeltilecek

1 Ekim 2019
elektrik-kesintisi

Girne’de elektrik kesintisi yapılacak

1 Ekim 2019

Eşmene tutuksuz yargılanacak

1 Ekim 2019

Tarım Dairesi, Kırmızı Palmiye Böceği Mücadelesi için istişarelerde bulunuyor

1 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı