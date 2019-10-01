Emirsoylu 5 yıl hapislikle cezalandırıldı

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, ÖmÜr Emirsoylu’yu, 7 yasındaki bir çocuğu dama çıkarıp taciz etmekten suçlu buldu

Evrim KAMALI

Girne’de 7 yaşındaki çocuğu zorla dama çıkarıp taciz eden Ömür Emirsoylu, hakkındaki davanın kararı dün okundu.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 5 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkan Füsun Cemaller, sanığın “16 yaşından küçük çocuğu alıkoyma” ve “cinsel istismar” suçlarından yargılandığını belirtti.

Cemaller, yargı sürecinde cinsel istismar suçuyla ilgili takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.

Başkan Cemaller, 13 yıla kadar hapisliği olan bu suçlara ceza verilirken toplumun tepki ve öfke içinde olduğunun da altını çizdi.

Cemaller, 7 yaşındaki bir çocuğa karşı işlenen bu suçun çocuk ve ailesinde büyük etki yarattığını kaydetti.

Bu tür vakaların son zamanlarda artış eğilimi gösterdiğini ifade eden Cemaller, mahkemelerin böylesi suçlara caydırıcı cezalar vermesi gerektiğini ifade etti.

Cemaller, sanığın 2012 yılında hırsızlık suçundan 3 yıl hüküm giydiğini, 2014 yılında da Mağusa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını belirtti.

Başkan, sanık hakkında karar verirken, sabıkasının da göz önünde bulundurulduğunu belirterek, 5 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.