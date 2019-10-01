Eşmene tutuksuz yargılanacak

Erdemli’de Ağıllar Bölgesi’nde Serdar Oy’u av tüfeği ile tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Halit Eşmene dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Erdemli’de Ağıllar Bölgesinde Serdar Oy’u av tüfeği ile tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Halit Eşmene, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Mehmet Kanteper, zanlı Halit Eşmene’nin 28 Eylül’de Serdar Oy’u Erdemli’de, Ağıllar Bölgesi’nde, “Kaymakamlıktan izinsiz olarak taşıdığı” çifte kırma av tüfeğini yaklaşık 30 metreden göstererek tehdit ettiğini söyledi.

Polisin olayın yerine gelmesi üzerine polislere hitaben “Gerekirse Kullanacaktım” dedikten sonra zanlı Halit Eşmene’nin suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polisin zanlının kullandığı arabada söz konusu tüfek ve 1 adet fişek bulunarak emare yapıldığını ayrıca evinde yapılan aramada 1 adet daha av tüfeği bulunduğunu ve emare zapt edildiğini söyledi.

Polis memuru Mehmet Kanteper, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 2 haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.