Tanya: Stresten yetiştiremedim

MasterChef’te tabağını yetiştiremeyen Tanya Kilitkayalı, Mehmet Şef’in sözlerinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı

MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan, ünlü şef Danilo Zanna’nın tarifiyle vitello tonnato yemeğini yapmaları istendi. Yarışmacılar kendilerine verilen sürenin ardından tabaklarını şeflerin tadımına sundu. Ancak yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan Tanya Kilitkayalı, yemeğini yetiştiremedi. Eksik tabakla şeflerin karşısına çıkan Tanya, “Planlama hatası yaptım ve yetiştiremedim. Aslında hepsini yaptım ve tabaklayamadım. Havyarı, kuşkonmazı koyamadım. Yanlışlık ve stresten yetiştiremedim” dedi.

ŞEFİN SÖZÜ AĞLATTI

Yarışmanın getirdiği eksik tabağı görünce kızan Mehmet Yalçınkaya ise “Ya hadi neyse Allah bize sabır versin. Şu anda sen git ya. Gerçekten al tabağın ve git” dedi. Tabağını alıp tezgahına giden Tanya ise gözyaşlarına hakim olamadı.