Tam ölçülü Revani tarifi

Yaşadığımız korona virüs pandemisiyle izolasyonlar tüm dünyayı ve biz Kıbrıslıları evlerimize kilitledi. Restoranların kapanmasıyla ülkemiz insanı ev yemeklerine ve yerli ve yabancı tariflere yöneldi. Ramazan ayı ve oruç vesilesiyle yemek alışkanlıklarımızın tamamen değiştiği bu mübarek ayda, ruhen ve bedenen tahammül ve sabırla yoğurduğumuz nefsimizi iftar sonrası bir nebze şımartmanın en lezzetli yolu hiç şüphesiz özenle hazırlanmış iftar tatlıları…

Revani Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı irmik

1,5 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1/2 adet limon suyu

Servisi için:

2 yemek kaşığı

rendelenmiş hindistan cevizi

Revani Tarifinin Püf Noktası