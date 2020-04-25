Tam ölçülü Revani tarifi

Yaşadığımız korona virüs pandemisiyle izolasyonlar tüm dünyayı ve biz Kıbrıslıları evlerimize kilitledi. Restoranların kapanmasıyla ülkemiz insanı ev yemeklerine ve yerli ve yabancı tariflere yöneldi. Ramazan ayı ve oruç vesilesiyle yemek alışkanlıklarımızın tamamen değiştiği bu mübarek ayda, ruhen ve bedenen tahammül ve sabırla yoğurduğumuz nefsimizi iftar sonrası bir nebze şımartmanın en lezzetli yolu hiç şüphesiz özenle hazırlanmış iftar tatlıları…
Revani Tarifi İçin Malzemeler
- 3 adet yumurta
1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı ayçiçek yağı
- 1 su bardağı irmik
- 1,5 su bardağı un
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
Şerbeti için:
Servisi için:
- 2 yemek kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi
Revani Tarifinin Püf Noktası
Şerbetin kıvamını anlamak için; şerbete bir kaşık sokup çıkartınız. Son damlalardan birini parmağınıza damlattığınızda damla yayılmıyorsa şerbet ideal kıvamına gelmiştir.Tatlının daha kabarık gözükmesi için; büyük bir fırın kabı kullanılmaması önerilir.
Revani Tarifi Nasıl Yapılır?
- Tatlının şerbetini hazırlamak için; 3 su bardağı su ve 2,5 su bardağı toz şekeri bir tencereye aktarın.
- Kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kadar kaynattıktan sonra limon suyunu ekleyin ve ılınması için ocaktan alın.
- 3 yumurta bir kabın içerisine aktarın.
- Üzerine 1 çay bardağı toz şekeri bir mikser yardımıyla toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.
- 1 çay bardağı ay çiçek yağı, 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı irmiği de ekledikten sonra tekrar karıştırın.
- Son olarak 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilini de karışıma ekledikten sonra çırpma işlemini sürdürün.
- Yağlanmış fırına dayanıklı kalıbın içerisine hazırladığınız revani karışımını dökün.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınız revaninin ilk sıcaklığı geçtikten sonra oda sıcaklığında soğumuş şerbeti üzerine dökün ve şerbeti çekene kadar bekleyin.
- Ardından bıçak yardımıyla revaniyi dilimleyin.
- Dilimlediğiniz ılık tatlıya rendelenmiş Hindistan cevizi serpiştirip servis edin. Afiyet olsun!