Harmancı: 442 Lefkoşa Türk Belediyesi kahramanının tümü de negatif olarak doğrulanmıştır

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 442 Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanının test sonuçlarının negatif olduğunu takipçilerine müjdeledi. Harmancı ayrıca tetkiklerde emeği geçen sağlık çalışanlarına ve hastane yetkilerine teşekkür etti.

İşte o paylaşım:

Çok zor bir 24 saat geçirdik, dün 288 çalışma arkadaşımıza yapılan hızlı testlerde 10 arkadaşımızda ikinci testi gerektiren bir durum ortaya çıkmıştı, 10 Mart tarihinden beri hayatlarını ortaya koyarak çalışan emekçilerimizin bugün yapılan ikinci (PCR) testlerinde sonuçların tümü negatif olarak çıkmıştır, 24 saattir kendilerinin ve ailelerinin yaşadıkları stres ve baskı bu vesile ile son bulmuştur. 442 Lefkoşa Türk Belediyesi kahramanının tümü de negatif olarak doğrulanmıştır, tetkiklerde emeği geçen sağlık çalışanlarına ve hastane yetkilerine ayrıca teşekkür ederiz.