Ekonomi
Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
Piyasalar kapanırken 20-24 Nisan haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Amerikan Doları, haftayı 6,97 lira ile kapatırken, Euro ise günü 7,53 lira ile tamamladı.
Döviz kurlarında;
- Yeni İsrail Şekeli (ILS) – 2,44% artış
- Hindistan Rupisi (INR) – 1,06% artış
- Tayland Bahdı (THB) – 0,89% artış
- Kuveyd Dinarı (KVD) – 0,89% artış gösterdi.
Kripto paralarda;
- Compound Coin (COMP) – 17,61K% artış
- Ubricoin (UBN) – 2,13K% artış
- Huptex (HTX) – 1,78K% artış gösterdi.
Emtialarda;
- Amerikan Pamuk No.2 – 5,40%
- Altın – 2,45%
- Doğal gaz – 2,40% artış gösterdi.
Hisse senetlerinde ise,
- Deva Holding A.Ş. – 32,97% artış
- Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 24,44%
- Şok Marketler 20,89% artış gösterdi.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|Güncelleme
|USD – Amerikan Doları
|6,9484
|6,9611
|6,9953
|6,9413
%0,24
|23:59
|EUR – Euro
|7,5256
|7,5422
|7,5634
|7,4741
%0,70
|23:59
|GBP – İngiliz Sterlini
|8,5831
|8,6711
|8,6426
|8,5691
%1,10
|23:59
|CHF – İsviçre Frangı
|7,1361
|7,1579
|7,1017
|7,1572
%0,46
|23:59
|CAD – Kanada Doları
|4,9281
|4,9465
|4,9402
|4,9748
%0,20
|23:59
|RUB – Rus Rublesi
|0,0932
|0,0936
|0,0920
|0,0943
%0,71
|23:59
|AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1,8925
|1,8993
|1,8990
|1,8993
%0,44
|23:58
|AUD – Avustralya Doları
|4,4452
|4,4546
|10,9028
|11,0077
%0,81
|23:59
|DKK – Danimarka Kronu
|1,0086
|1,0125
|1,0034
|1,0129
%0,84
|23:59
|SEK – İsveç Kronu
|0,6922
|0,6958
|0,6894
|0,6960
%0,68
|23:59
|NOK – Norveç Kronu
|0,6529
|0,6581
|0,6507
|0,6584
%0,35
|23:59
|JPY – 100 Japon Yeni
|6,4641
|6,4895
|6,4733
|6,4974
%0,47
|23:59
|KWD – Kuveyt Dinarı
|22,3027
|22,4154
|22,3112
|22,4060
%-0,05
|20:42
|ZAR – Güney Afrika Randı
|0,3649
|0,3664
|0,3636
|0,3704
%0,77
|23:59
|BHD – Bahreyn Dinarı
|18,3680
|18,4735
|18,4354
|18,4535
%0,39
|23:58
|LYD – Libya Dinarı
|4,8253
|5,0080
|4,8850
|4,9797
%-1,85
|18:55
|SAR – Suudi Arabistan Riyali
|1,8478
|1,8562
|1,8550
|1,8556
%0,38
|23:58
|IQD – Irak Dinarı
|0,0058
|0,0059
|0,0058
|0,0058
%-0,31
|23:59
|ILS – İsrail Şekeli
|1,9688
|1,9809
|1,9699
|1,9864
%0,60
|23: