Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

Piyasalar kapanırken 20-24 Nisan haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Amerikan Doları, haftayı 6,97 lira ile kapatırken, Euro ise günü 7,53 lira ile tamamladı.

Döviz kurlarında;

Yeni İsrail Şekeli (ILS) – 2,44% artış

Hindistan Rupisi (INR) – 1,06% artış

Tayland Bahdı (THB) – 0,89% artış

Kuveyd Dinarı (KVD) – 0,89% artış gösterdi.

Kripto paralarda;

Compound Coin (COMP) – 17,61K% artış

Ubricoin (UBN) – 2,13K% artış

Huptex (HTX) – 1,78K% artış gösterdi.

Emtialarda;

Amerikan Pamuk No.2 – 5,40%

Altın – 2,45%

Doğal gaz – 2,40% artış gösterdi.

Hisse senetlerinde ise,

Deva Holding A.Ş. – 32,97% artış

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 24,44%

Şok Marketler 20,89% artış gösterdi.

Serbest Piyasa Döviz Kurları