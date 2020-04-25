Ekonomi

Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

25 Nisan 2020

Piyasalar kapanırken 20-24 Nisan haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Amerikan Doları, haftayı 6,97 lira ile kapatırken, Euro ise günü 7,53 lira ile tamamladı.

Döviz kurlarında;

  • Yeni İsrail Şekeli (ILS) – 2,44% artış
  • Hindistan Rupisi (INR) – 1,06% artış
  • Tayland Bahdı (THB) – 0,89% artış
  • Kuveyd Dinarı (KVD) – 0,89% artış gösterdi.

Kripto paralarda;

  • Compound Coin (COMP) – 17,61K% artış
  • Ubricoin (UBN) – 2,13K% artış
  • Huptex (HTX) – 1,78K% artış gösterdi.

Emtialarda;

  • Amerikan Pamuk No.2 – 5,40%
  • Altın – 2,45%
  • Doğal gaz – 2,40% artış gösterdi.

Hisse senetlerinde ise,

  • Deva Holding A.Ş. – 32,97% artış
  • Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 24,44%
  • Şok Marketler 20,89% artış gösterdi.

 

Serbest Piyasa Döviz Kurları

AlışSatışYüksekDüşükDeğişimGüncelleme
USD – Amerikan Doları6,94846,96116,99536,9413
%0,24
23:59
EUR – Euro7,52567,54227,56347,4741
%0,70
23:59
GBP – İngiliz Sterlini8,58318,67118,64268,5691
%1,10
23:59
CHF – İsviçre Frangı7,13617,15797,10177,1572
%0,46
23:59
CAD – Kanada Doları4,92814,94654,94024,9748
%0,20
23:59
RUB – Rus Rublesi0,09320,09360,09200,0943
%0,71
23:59
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi1,89251,89931,89901,8993
%0,44
23:58
AUD – Avustralya Doları4,44524,454610,902811,0077
%0,81
23:59
DKK – Danimarka Kronu1,00861,01251,00341,0129
%0,84
23:59
SEK – İsveç Kronu0,69220,69580,68940,6960
%0,68
23:59
NOK – Norveç Kronu0,65290,65810,65070,6584
%0,35
23:59
JPY – 100 Japon Yeni6,46416,48956,47336,4974
%0,47
23:59
KWD – Kuveyt Dinarı22,302722,415422,311222,4060
%-0,05
20:42
ZAR – Güney Afrika Randı0,36490,36640,36360,3704
%0,77
23:59
BHD – Bahreyn Dinarı18,368018,473518,435418,4535
%0,39
23:58
LYD – Libya Dinarı4,82535,00804,88504,9797
%-1,85
18:55
SAR – Suudi Arabistan Riyali1,84781,85621,85501,8556
%0,38
23:58
IQD – Irak Dinarı0,00580,00590,00580,0058
%-0,31
23:59
ILS – İsrail Şekeli1,96881,98091,96991,9864
%0,60
23:


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