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Bill Gates: Koronavirüs salgını dünya savaşı gibi, tek farkı hepimizin aynı cephede olması

25 Nisan 2020

İngiliz Times gazetesine konuşan Microsoft’un kurucusu ve Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı Bill Gates, koronavirüs salgınını “dünya savaşına” benzetti. Bill Gates, “Salgının dünya savaşından tek farkı, hepimizin aynı cephede olması” dedi.

Aynı zamanda dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Bill Gates, “En büyük kabusum gerçek oldu” diye konuştu.

Bill Gates, bulunacak koronavirüs aşısının fabrikalarda milyarlarca dozda üretilmesi için fon sağlayacağını açıkladı.

Gates, salgının gelişmekte olan ülkelerde daha ağır sonuçları olacağından çekindiğini ve salgınla yeryüzünde görülen eşitsizliğin daha çok perçinlendiğini söyledi.

Virüsle mücadelede siyasetin değil bilimin büyük rol oynayacağını vurgulayan Gates, Dünya Sağlık Örgütü’ne en fazla finansman sağlayan kişilerden.



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