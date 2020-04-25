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“Bu doğanın intikamı değil, kendi kendimize yaptık”

25 Nisan 2020

ABD’li bilim insanı Thomas Lovejoy, çok büyük vahşi yaşam ticareti ve insanların doğaya aşırı müdahalesinin koronavirüs pandemisine neden olduğunu söyledi.

Lovejoy, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada “Bu doğanın intikamı değil, bunu kendi kendimize yaptık” dedi.

George Mason Üniversitesi’nde Çevre Profesörü Lovejoy’a göre uzmanlar, insanların doğal yaşama müdahalesi sonucu, her yıl iki ile dört virüsün ortaya çıktığını keşfediyor ve bunlardan herhangi biri pandemiye dönüşme riski getiriyor.

1980’lerde “biyolojik çeşitlilik” terimini bulan Lovejoy şunları söyledi.

“Bu pandemi, doğaya ısrarlı ve aşırı müdahalemiz ve çok büyük yasa dışı vahşi yaşam ticaretinin bir sonucu, özellikle de Güney Asya’daki ve Afrika’daki av hayvanları pazarlarının… Böyle bir şeyin yaşanmasının sadece zaman meselesi olduğu çok netti.”



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