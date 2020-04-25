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İtalyan modelin koronavirüs testi 55 gündür pozitif çıkıyor

25 Nisan 2020

Dünyada yeni tip Koronavirüs’e (Covid-19) bağlı can kayıplarının en fazla yaşandığı ülkelerden olan İtalya’da geçen şubat ayının sonunda virüs teşhisi koyulan model Bianca Dobroiu’nun 55 gün sonra yapılan testleri yine pozitif çıktı. 23 yaşındaki İtalyan model ülkedeki en uzun süreli vaka olarak kayıtlara geçti.

İtalya’nın Bologna şehrinde yaşayan model Bianca Dobroiu, 28 Şubat’ta 40 derece ateşle Sant’Orsola Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki Dobroiu’ya koronavirüs teşhisi koyuldu. 6 gün boyunca hastanede tedavi gören Dobroiu, semptomlar ortadan kaybolup durumu stabil hale gelince evinde karantinaya gönderildi.

O tarihten bu yana 6 kez Koronavirüs testi uygulanan genç modelin sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor. Hastanenin enfeksiyon uzmanı Dr. Luciano Attard, 55 gündür Koronavirüs’le mücadele eden Dobroiu’nun durumunu değerlendirdi:

“Hastanın durumu iyi ama sonuçlar pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu vakayı dikkatle izliyoruz. İtalya’da bu kadar uzun süre sonuçların pozitif çıktığı vaka olmamıştı. Genel olarak 4 haftadan sonra negatif çıkıyordu.”

Cumhuriyet’in aktardığına göre, genç modelin aynı evde yaşadığı annesinin sonuçları ise negatif olarak kayıtlara geçti.



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