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Bakanlar Kurulu: Son günlerde kurallara riayet etmeyen taksiciler olduğu gözlemlenmiştir

26 Nisan 2020

Bakanlar Kurulu’nun yaptığı yazılı açıklama da korona virüsle mücadele kapsamında taksicileri uyardı.

İşte o açıklama:

Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde taksicilerin faaliyetlerine belli kuralları yerine getirmek şartı ile devam edebilecekleri duyurulmuştu.

Buna göre her taksici, müşteri taşırken maske ve eldiven takmak, aracını belli aralıklarla dezenfekte etmek sorumluluğunu yerine getirmekle mükelleftir.

Son günlerde bu kurallara riayet etmeyen taksiciler olduğu gözlemlenmiştir. 27 Nisan 2020 tarihinden itibaren arttırılacak denetimlerde, bu koşulları yerine getirmediği belirlenen taksilere cezai işlem uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



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