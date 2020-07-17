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Tam bir vahşet! Yumurtlayamadan öldürülüyorlar!

17 Temmuz 2020
caretta caretta

Kıbrıs’ta deniz kaplumbağaları için önemli yumurtlama alanı olan İskele ve Boğaz sahillinde 1 Temmuz tarihinden itibaren 6 caretta caretta ölü olarak bulundu. Yapılan araştırmalar sonucu ölü bulunan kaplumbağaların tümünün yumurtlamak amacıyla kıyılarımıza gelen ergin dişi kaplumbağalar olduğu ve kıyıya ulaşmadan öldürüldüğü ortaya çıktı.
Konuyla ilgili Havadis’e açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti gönüllüsü Damla Beton, Caretta kaplumbağalarının bir sezonda üç ile altı yuva bırakabildiğini, altı ergin hayvanın ölümünün, yaklaşık 25 yuva ve on yıllar boyunca bir çok yuva kaybı anlamına geldiğini söyledi.

Beton: Öldürülüp karaya vurduğu ihtimali yüksek

“14 Temmuz’da İskele/Boğaz plajında ölü bulunan kaplumbağa da diğer 5 kaplumbağa gibi yumurtlamak amacıyla kıyılarımıza gelen ergin dişi bir kaplumbağaydı. Boynunda kesiklerin olduğunu gözlemledik. Öldürülüp karaya vurduğu ihtimali yüksek. Tüm ilgili otoriteleri, deniz kaplumbağalarına yapılan saldırılarla ilgili olarak bilgilendirdik ama maalesef durum devam ediyor”
caretta

“Büyük kayıp”

“1 Temmuzdan bugüne ölü olarak bulunulan 6 caretta carettanın yumurtlamak amacıyla sahillerimize geldiğini biliyoruz. Caretta kaplumbağaları bir sezonda üç ile altı yuva bırakabiliyor. Yani altı ergin hayvanın ölümü yaklaşık 25 yuva ve on yıllar boyunca bir çok yuva kaybı anlamına geliyor. Bu sahillerimiz için büyük bir kayıptır.”
Balıkçıları ve vatandaşları yasa dışı aktivite görmesi halinde ihbar etmeye davet ediyoruz”
Birileri sahilde kaplumbağaların yumurtlamamasını isteyebilir veya denizde kaplumbağaların ağlarını parçaladığı bir balıkçı bu saldırıları yapmış olabilir. Ölümlerin faillerini tespit etmek zor. Kıyıların emniyetinden sorumlu Sahil Güvenlik’e de denetim yapması için çağrı yapıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim son10-15 yıl içerisinde balıkçılarla yapılan çalışmalar sonu kaplumbağa ölümlerinde çok düşüş yaşanmıştı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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