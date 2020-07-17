Tam bir vahşet! Yumurtlayamadan öldürülüyorlar!

Kıbrıs’ta deniz kaplumbağaları için önemli yumurtlama alanı olan İskele ve Boğaz sahillinde 1 Temmuz tarihinden itibaren 6 caretta caretta ölü olarak bulundu. Yapılan araştırmalar sonucu ölü bulunan kaplumbağaların tümünün yumurtlamak amacıyla kıyılarımıza gelen ergin dişi kaplumbağalar olduğu ve kıyıya ulaşmadan öldürüldüğü ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Havadis’e açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti gönüllüsü Damla Beton, Caretta kaplumbağalarının bir sezonda üç ile altı yuva bırakabildiğini, altı ergin hayvanın ölümünün, yaklaşık 25 yuva ve on yıllar boyunca bir çok yuva kaybı anlamına geldiğini söyledi.

Beton: Öldürülüp karaya vurduğu ihtimali yüksek

“14 Temmuz’da İskele/Boğaz plajında ölü bulunan kaplumbağa da diğer 5 kaplumbağa gibi yumurtlamak amacıyla kıyılarımıza gelen ergin dişi bir kaplumbağaydı. Boynunda kesiklerin olduğunu gözlemledik. Öldürülüp karaya vurduğu ihtimali yüksek. Tüm ilgili otoriteleri, deniz kaplumbağalarına yapılan saldırılarla ilgili olarak bilgilendirdik ama maalesef durum devam ediyor”