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Guterres raporlarını resmen sundu

17 Temmuz 2020
Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İyi Niyet Misyonu ve UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin iki raporunu BM Güvenlik Konseyi’ne resmen sundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu raporu ile BM Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporunu Çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi’ne resmen sunduğunu yazdılar.

Gazete konuya ilişkin haberini “Spehar UNFICYP Konusunda İşgalin Yıldönümünde Bilgi Verecek” başlığı altında okuyucuna yansıtırken, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın UNFICYP’in Kıbrıs’taki faaliyetleri konusunda Güvenlik Konseyi’ne yapacağı bilgilendirmenin 20 Temmuz’da olacağını hatırlattı.

Her iki raporun da BM’nin resmi belgesi olarak dolaşıma çıktığını ifade eden gazete, raporların içeriğine de kısaca değindi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Guterres Kıbrıs Sorununun Çözümü Konusunda Umutlu Ancak… – İki Rapor Kıbrıs’taki Gerilimin Artmasına Odaklanıyor.”

Alithia: “UNFICYP’in Görev Yenilemesi 29 Temmuz’da – Guterres: Crans Montana’daki Yoğunlaştırılmış Müzakerelerin Üzerinden 3 Yıl Geçmesi Müzakerelerin Yeniden Başlamasını Zorlaştırıyor.”


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