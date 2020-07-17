Gaziveren Sunset Bulvarı projesinde ilk etap bitti

İlk 150 metrelik bölümü tamamlanan Gaziveren Sunset Bulvarı projesi insanların sahilde güzel vakit geçirmesini sağlayacak.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Afrodit Sahil Sitesi Yetkilisi Cihan Erdoğan, Sunset Bulvarı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Erdoğan, belediyenin, kaymakamlığın izni ve Afrodit Sahil Sitesinin finanse ettiği Sunset Bulvarı ile bölgeye çok güzel bir yürüyüş ve bisiklet parkuru kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Beş kilometre olarak planlanan Sunset Bulvarı Gaziveren’in yanı sıra tüm bölgeye önemli bir canlılık katacak.

İlk 150 metrelik bölümü tamamlanan proje insanların sahile daha kolay ulaşmasını, sahilde güzel vakit geçirmesini sağlayacak. Projenin 2 yolla kuzey ve güneyle bağlanacağını ve toplamda 5 km bir ring şeklinde olacağını anlatan Cihan Erdoğan, temennilerinin “bu projeye Güzelyurt Belediyesi’nin de dahil olup Akdeniz köyüne kadar bütün bölgede vatandaşlara deniz kenarlarında gezme imkanını yaratmak” olarak açıkladı.