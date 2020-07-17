Döviz kurları hafif yükselişte

İstanbul serbest piyasa döviz kurları güne hafif yükselişle başladı. Dolar 6,8580 liradan, euro 7,8050 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8570 liradan alınan dolar, 6,8580 liradan satılıyor. 7,8040 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,8050 lira olarak belirlendi.
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, euronun satış fiyatı ise 7,8120 lira olmuştu.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|6,8573
|6,8602
|6,8604
|6,8498
%0,06
|09:48
|EUR – Euro
|7,8077
|7,8114
|7,8180
|7,7990
%0,02
|09:48
|GBP – İngiliz Sterlini
|8,6072
|8,6145
|8,6243
|8,6037
%0,01
|09:47
|CHF – İsviçre Frangı
|7,2561
|7,2602
|7,2494
|7,2625
%0,11
|09:48
|CAD – Kanada Doları
|5,0483
|5,0512
|5,0481
|5,0593
%-0,02
|09:47