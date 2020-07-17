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Döviz kurları hafif yükselişte

17 Temmuz 2020
Dolar

İstanbul serbest piyasa döviz kurları güne hafif yükselişle başladı. Dolar 6,8580 liradan, euro 7,8050 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,8570 liradan alınan dolar, 6,8580 liradan satılıyor. 7,8040 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,8050 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, euronun satış fiyatı ise 7,8120 lira olmuştu.

Serbest Piyasa Döviz Kurları

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları6,85736,86026,86046,8498
%0,06
09:48
EUR – Euro7,80777,81147,81807,7990
%0,02
09:48
GBP – İngiliz Sterlini8,60728,61458,62438,6037
%0,01
09:47
CHF – İsviçre Frangı7,25617,26027,24947,2625
%0,11
09:48
CAD – Kanada Doları5,04835,05125,04815,0593
%-0,02
09:47


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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