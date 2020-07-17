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Boeing 747’leri erken emekliye ayırıyorlar

17 Temmuz 2020
Boeing-747

Corona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan havacılık sektöründen olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. İngiliz British Airways, yaşanan kriz nedeniyle tüm Boeing 747 filosunu emekliye ayıracağını ve bu uçakların artık kullanılmayacağını duyurdu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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