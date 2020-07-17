Boeing 747’leri erken emekliye ayırıyorlar

Corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131ndan en \u00e7ok etkilenen sekt\u00f6rlerden biri olan havac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fcnden olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. \u0130ngiliz British Airways, ya\u015fanan kriz nedeniyle t\u00fcm Boeing 747 filosunu emekliye ay\u0131raca\u011f\u0131n\u0131 ve bu u\u00e7aklar\u0131n art\u0131k kullan\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nFiosundaki 31 Boeing 747 ile d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck jumbo jet operat\u00f6r\u00fc olan British Airways, ya\u015fanan kriz nedeniyle 747 filosunu erken emekli etme karar\u0131 ald\u0131.\r\n\r\nBBC'ye konu\u015fan Bir British Airways s\u00f6zc\u00fcs\u00fc, "747 filomuzu derhal y\u00fcr\u00fcrl\u00fckten kald\u0131rmay\u0131 \u00f6nerdi\u011fimizi teyit edebiliriz." dedi.\r\n\r\nS\u00f6zc\u00fc, 'g\u00f6klerin krali\u00e7esi' olarak adland\u0131r\u0131lan 747'lerin Covid-19 k\u00fcresel salg\u0131n\u0131n yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fc\u015f nedeniyle tekrar British Airways i\u00e7in ticari hizmet y\u00fcr\u00fctmesinin olas\u0131 g\u00f6r\u00fcnmedi\u011fini kaydetti.\r\n\r\nBritish Airways normalde 747 filosunu 2024 y\u0131l\u0131nda emekliye ay\u0131rmay\u0131 planl\u0131yordu. Ancak ya\u015fanan kriz bu karar\u0131n daha \u00f6ne \u00e7ekilmesine neden oldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n