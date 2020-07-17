Boeing 747’leri erken emekliye ayırıyorlar

Corona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan havacılık sektöründen olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. İngiliz British Airways, yaşanan kriz nedeniyle tüm Boeing 747 filosunu emekliye ayıracağını ve bu uçakların artık kullanılmayacağını duyurdu.

Fiosundaki 31 Boeing 747 ile dünyanın en büyük jumbo jet operatörü olan British Airways, yaşanan kriz nedeniyle 747 filosunu erken emekli etme kararı aldı. BBC’ye konuşan Bir British Airways sözcüsü, “747 filomuzu derhal yürürlükten kaldırmayı önerdiğimizi teyit edebiliriz.” dedi. Sözcü, ‘göklerin kraliçesi’ olarak adlandırılan 747’lerin Covid-19 küresel salgının yol açtığı düşüş nedeniyle tekrar British Airways için ticari hizmet yürütmesinin olası görünmediğini kaydetti. British Airways normalde 747 filosunu 2024 yılında emekliye ayırmayı planlıyordu. Ancak yaşanan kriz bu kararın daha öne çekilmesine neden oldu.