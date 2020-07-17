4 üründe limit üstü kalıntı bulundu

Tarım Dairesi, 10-16 Temmuz 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 26 numuneden 24 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
SVS Ticaret Ltd.’e ait kirazda ve Halil Kasap Paz. ait kırmızı kalifornia biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler, firmaların isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli ürünlerden 16 numuneden 14 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün ve Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Yeşilyurt sakinlerinden Halil Özyüksel’e ait asma yaprağında limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı durdurulmuştur.
Doğancı sakinlerinden Arif Kızılgök’e ait molehiyada Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
|17 Temmuz 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
|1
Holly Grains
İthal
Ayçiçek Küsbesi
Temiz
|2
Henege Tarım
İthal
Mısır(DDGS)
Temiz
|3
SVS Tic. Ltd.
İthal
Yalova İncisi
Temiz
|4
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
|5
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
|6
Halil Kasap Paz.
İthal
Kırmızı Kalifornia Biber
İmha
|7
SVS Tic. Ltd.
İthal
Kiraz
İmha
|8
Halil Kasap Paz.
İthal
Kayısı
Temiz
|9
Halil Kasap Paz.
İthal
Kiraz
Temiz
|10
Halil Kasap Paz.
İthal
Şeftali
Temiz
|11
SVS Tic. Ltd.
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
|12
SVS Tic. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
|13
SVS Tic. Ltd.
İthal
Kayısı
Temiz
|14
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
|15
SVS Tic. Ltd.
İthal
Kiraz
Temiz
|16
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Kiraz
Temiz
|17
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Kayısı
Temiz
|18
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
|19
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Armut S.Maria
Temiz
|20
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Kiraz
Temiz
|21
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
|22
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
|23
SVS Tic. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
|24
SVS Tic. Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
|25
SVS Tic. Ltd.
İthal
Kiraz
Temiz
|26
SVS Tic. Ltd.
İthal
Buğday Unu
Temiz
|27
Hasan Kocabaş
Mağusa
Domates
Temiz
|28
Hasan Kocabaş
Mağusa
Hıyar
Temiz
|29
Ümmü Gül Nerkiz
Mağusa
Temiz
|30
Serkan Keski
Yeşilyurt
Sultani Üzüm
Temiz
|31
Halil Özyüksel
Yeşilyurt
Sultani Üzüm
Temiz
|32
İbrahim Güney
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
|33
Halil Özyüksel
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Limit Üstü
|34
Arif Kızılgök
Doğancı
İmha
|35
Ali Dinçol
Aydınköy
Maydanoz
Temiz
|36
Ali Dinçol
Aydınköy
Bamya
Temiz
|37
Ahmet Çetin
Aydınköy
Bamya
Temiz
|38
Rüstem Portakalcı
Bostancı
Böğrülce
Temiz
|39
İsmail Özdenefe
Çatalköy
K.Üzüm
Temiz
|40
Serpil Bayur
Ozanköy
Böğrülce
Temiz
|41
Akdeniz Gıda Ltd Şti
Tepebaşı
Kapya Biber
Temiz
|42
Akdeniz Gıda Ltd Şti
Tepebaşı
Çarliston Biber
Temiz