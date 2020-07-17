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4 üründe limit üstü kalıntı bulundu

17 Temmuz 2020
gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi, 10-16 Temmuz 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 26 numuneden 24 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2  ürün bulunmuştur.

SVS Ticaret Ltd.’e ait kirazda  ve  Halil Kasap Paz. ait kırmızı kalifornia biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler, firmaların  isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden 16 numuneden 14 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1  ürün ve Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün  bulunmuştur.

Yeşilyurt sakinlerinden Halil Özyüksel’e ait asma yaprağında limit üstü bitki  koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı durdurulmuştur.

Doğancı sakinlerinden Arif Kızılgök’e ait molehiyada  Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün  imha edilmiştir.

 17 Temmuz 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Holly Grains

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

2

Henege Tarım

İthal

Mısır(DDGS)

Temiz

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yalova İncisi

Temiz

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

6

Halil Kasap Paz.

İthal

Kırmızı Kalifornia Biber

İmha

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

İmha

8

Halil Kasap Paz.

İthal

Kayısı

Temiz

9

Halil Kasap Paz.

İthal

Kiraz

Temiz

10

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

11

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

12

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

13

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

16

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

19

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut S.Maria

Temiz

20

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

21

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

22

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Buğday Unu

Temiz

27

Hasan Kocabaş

Mağusa

Domates

Temiz

28

Hasan Kocabaş

Mağusa

Hıyar

Temiz

29

Ümmü Gül Nerkiz

Mağusa

Maydanoz

Temiz

30

Serkan Keski

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

31

Halil Özyüksel

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

32

İbrahim Güney

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

33

Halil Özyüksel

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Limit Üstü

34

Arif Kızılgök

Doğancı

Molehiya

İmha

35

Ali Dinçol

Aydınköy

Maydanoz

Temiz

36

Ali Dinçol

Aydınköy

Bamya

Temiz

37

Ahmet Çetin

Aydınköy

Bamya

Temiz

38

Rüstem Portakalcı

Bostancı

Böğrülce

Temiz

39

İsmail Özdenefe

Çatalköy

K.Üzüm

Temiz

40

Serpil Bayur

Ozanköy

Böğrülce

Temiz

41

Akdeniz Gıda Ltd Şti

Tepebaşı

Kapya Biber

Temiz

42

Akdeniz Gıda Ltd Şti

Tepebaşı

Çarliston Biber

Temiz


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