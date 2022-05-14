Tam Ay “Kanlı Ay” tutulması ne zaman?

15 Mayıs 2022 gecesi ve 16 Mayıs’ın erken saatlerine kadar, gökyüzü gözlemcileri yaklaşık her 1,5 yılda bir gerçekleşen muhteşem bir fenomenle karşılaşacaklar: Tam ay (Kanlı ay) tutulması.

Tam ay tutulmaları, Ay ve Güneş, Dünya’nın zıt taraflarındayken ve gezegen, tek doğal uydusunun üzerine tam bir gölge veya tam gölge oluşturduğunda meydana gelir. Her yıl birden fazla parçalı ay tutulması olabilir, ancak tam tutulmalar biraz daha nadirdir. Hepsinden iyisi, bir toplamı güvenli bir şekilde gözlemlemek için alınması gereken önlemlerin aksine, güneş Ay tutulmasını çıplak gözle izlemek tamamen güvenlidir. Buna rağmen, dürbün veya güçlü bir teleskop kesinlikle deneyimi büyük ölçüde artırabilir.

Kısmi tutulma evresi Kuzey Amerika üzerinde 15 Mayıs’ta 21:28 Merkezi Yaz Saati’nde (10:28 Doğu Yaz Saati, 19:28 Pasifik Yaz Saati) başlayacak. Bütünlük 22:29 CDT’de (11:28) başlayacak. 29:00 EDT, 20:29 PDT), gece yarısı civarında sona eriyor. Toplamdan sonra, kısmi aşama yaklaşık 2 1/2 saat sonra 16 Mayıs’ta saat 12:56’da CDT’de sona erecek.

Bu dolunay, ilk Kızılderili kabileleri tarafından Çiçek Ayı olarak biliniyordu çünkü bu, bahar çiçeklerinin bolca ortaya çıktığı yılın zamanıydı.

Mitzi Adams ve Alphonse Sterling, ikisi de gökbilimci NASAAlabama, Huntsville’deki Marshall Uzay Uçuş Merkezi, ay tutulmasını gözlemlemek için özellikle heyecanlı. Belgeledikleri bu tür en son olaylardan biri – Ocak 2018’de – ufukta çok düşüktü, ağaçlar ve binalar bütünlük sırasında tutulmayı kısmen engelliyordu.

Mayıs 2022 tam ay tutulması sırasında Ay’ın görünümü. Temas zamanlarının açıklamalarını ve çeşitli tutulma istatistiklerini içerir. 16 Mayıs 2022 (15 Mayıs gecesi Batı Yarımküre’de) olan tam ay tutulması, yerberi yakınında meydana gelir ve Ay’ın ortalamadan yaklaşık %7 daha büyük görünmesini sağlar. Bu tutulma, Amerika Birleşik Devletleri’nin Aşağı 48’i de dahil olmak üzere Batı Yarımküre’nin çoğundan görüntülenmek için ideal zamanlanmıştır. Toplam faz, Afrika ve Batı Avrupa’da ayın batışına yakın gerçekleşir. Kredi: NASA’nın Bilimsel Görselleştirme Stüdyosu