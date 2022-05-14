Töre Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da bulunan Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret etti.

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, burada Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Dr. Mehmet Avcı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Zorlu Töre, parkı ziyaret eden öğrenciler ile sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dr. Mehmet Avcı, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, park bünyesinde yılda 6-7 bin öğrencinin eğitim aldığını ifade ederek, tüm eğitimlerin Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde sürdüğünü kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, yapılan çalışmaları takdirle izlediğini belirterek, çocuklara kapsamlı bir eğitim verildiğini söyledi. Töre, küçük yaşta verilen eğitimin büyük ve unutulmayacak bir hizmet olduğunu vurgulayarak, çocukların bu yaşta aldıkları eğitimin ehliyet aldıkları yaşlara geldiklerinde kendilerine bir rehber olacağını belirtti. Töre, parkta emeği geçen herkesi kutladı ve trafikte kazasız günler diledi.

Park yetkilileri ziyaret çerçevesinde Meclis Başkanı Töre’ye simülatör eğitimler ile ilgili bilgiler verdi.

Töre, olası bir çarpma anında emniyet kemerinin öneminin yaşanarak öğrenilmesi amacıyla parkta yer alan Emniyet Kemeri Simülatörü aracına da binerek test gerçekleştirdi.