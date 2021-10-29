Taliban Pakistan’daki büyükelçiliğine ve konsolosluklarına temsilciler atadı

Afganistan’daki Taliban yönetimi, Pakistan’daki büyükelçiliği ve iki konsolosluğuna temsilciler atadı.

Ariana News’ın Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre Muhammed Şekib, Afganistan’ın İslamabad Büyükelçiliği Maslahatgüzarı oldu.

Pakistan, Taliban yönetimini resmen tanımadığı için Şekib, resmen büyükelçi unvanına sahip olamayacak ancak büyükelçiliğin sorumluluğunu üstlenecek.

Pakistan henüz açıklama yapmadı

Bu arada, Ketta ve Peşaver kentlerindeki konsolosluklara da iki yetkili atandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.