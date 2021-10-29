Moskova’daki NATO binası mühürlendi

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan NATO Bilgi Bürosu, Rusya Dışişleri Bakanlığının aldığı karar uyarınca kapatıldı ve bina mühürlendi.

NATO’nun Moskova’daki Askeri İrtibat Misyonunun çalışmaları da aynı şekilde son bulurken, çalışanlar ülkeyi terk etti.

Rusya-NATO arasındaki gerginlik

NATO 6 Ekim’de Rusya’nın Brüksel’de bulunan NATO temsilciliğindeki 8 Rus diplomatın akreditasyonunu “casusluk” iddiasıyla iptal etmişti.

Rusya karşılık olarak Brüksel’de bulunan NATO ofisindeki çalışanlarının sayısını yarıya indirmiş, 1 Kasım’dan itibaren ise çalışmaların durdurulacağı açıklanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 1 Kasım’dan itibaren NATO’nun Moskova Bilgi Bürosunun ve Askeri Misyonunun da kapatılacağını duyurmuştu.