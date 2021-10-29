Talat: Sorun yok… Kıbrıslı Türklerin iradesine sahip çıkanlar bir tarafta, yalakalık için sıraya girenler başka tarafta toplansın

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi Üyesi Ongun Talat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğ’nin bir çok siyasetçiyi 29 Ekim resepsiyonuna davet etmemesini değerlendirdi. Talat’ın yaptığı paylaşım şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Erdoğan’ın meclis konuşmasını protesto edenleri 29 Ekim resepsiyonuna davet etmemiş… Sorun yok. Kıbrıslı Türklerin iradesine sahip çıkanlar bir tarafta, makam dışında bir gailesi olmayanlar ve yalakalık için sıraya girenler başka tarafta toplansın… Uygundur…