ABD’den İran’ın İHA programıyla bağlantılı kişilere ve şirketlere yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) İran’ın insansız hava aracı (İHA) programıyla bağlantılı kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alındı.

Devrimi Muhafızları’nın İHA programlarına ve Kudüs Gücü’ne kritik destek sağlayan, aralarında Devrim Muhafızları’nın Havacılık Kuvvetleri İHA Komutanı Saeed Aghajani’nin de bulunduğu 4 kişi ile 2 şirket yaptırım listesine eklendi.

Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, açıklamasında, İran’ın bölge genelinde İHA’ların kullanımını yaygınlaştırmasının uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.