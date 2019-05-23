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Talat: Çok zor da olsa (!) yeni hükümet kuruldu

23 Mayıs 2019
mehmetali talat
Mehmet Ali Talat

2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’tan yeni hükümet ile ilgili açıklamalarda bulundu. Talat, Başbakan Ersin Tatar’ın, Kıbrıs sorunundaki Kıbrıs Türk politikasını Sayın Cumhurbaşkanının yürüttüğünü unuttuğunu ve UBP destekli Dışişleri Bakanının Kıbrıs politikası belirleyeceğini sandığını söyledi.

Talat’ın açıklaması şöyle;

Talat : “Çok zor da olsa (!) yeni hükümet kuruldu. Hayırlı olsun. Benim şaştığım, sanki yepyeni bir dönem başlıyormuş gibi, basın camiasının heyecanla önerilerini dizmesi ve yüksek beklentilerini dile getirmesi. Halbuki bu filmi kaç defa görmüş, rüyalarımızdan kabuslar görerek uyanmıştık!”

Talat : “Bir de Sayın yeni Başbakan, Kıbrıs sorunundaki Kıbrıs Türk politikasını Sayın Cumhurbaşkanının yürüttüğünü unutarak, UBP destekli Dışişleri Bakanının Kıbrıs politikası belirleyeceğini sanıyor, veya iddia ediyor!”

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