Hava DurumuKıbrısManşet

Sıcaklık 39 dereceye kadar çıkabilir

23 Mayıs 2019

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz yüksek basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın parçalı çok bulutlu geçeceği belirtildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise güney ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 28-39 derece dolaylarında seyredecek.

Etiketler


İlgili Makaleler

Güzelyurt’ta trafik kazası

23 Mayıs 2019
polis

56 yaşındaki Ali Temizel, yaşamını yitirdi

23 Mayıs 2019

Rauf Denktaş Üniversitesi’nde “AB ve Brexit” konuşuldu

23 Mayıs 2019
mehmetali talat

Talat: Çok zor da olsa (!) yeni hükümet kuruldu

23 Mayıs 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı