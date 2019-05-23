Sıcaklık 39 dereceye kadar çıkabilir

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz yüksek basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın parçalı çok bulutlu geçeceği belirtildi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise güney ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 28-39 derece dolaylarında seyredecek.