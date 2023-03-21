Konuşmasının başında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun geçen haftaki “toplum gerçeklerle yüzleşmelidir” ifadesini hatırlatan Ongun Talat, depremden çok önce de okulların tavanlarının çöktüğünü söyledi.

Mevcut şartlarda süren Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi inşaatına da değinen Talat, “külliyenin” hükümet edenlere itibar kazandırmayacağını vurgulayarak, “külliye” inşaatı devam ederken öğrencilerin çadırlarda eğitim aldığı görüntüleri eleştirdi.

Kıbrıs Türk halkını “adanın yarısına hapsolmuş ve içine kapatılmış” olarak adlandıran CTP Milletvekili Talat, “Böyle içine kapanık bir sistem birçok aksaklığı, yolsuzluğu da beraberinde getirir. Uluslararası hukuktan kopuk olmanın sonuçlarını da beraberinde getirir” dedi.

Hükümetin halkı içine kapatan bir anlayışta olduğunu ve bazı alanları teker teker Türkiye Cumhuriyeti’ne devrettiğini kaydeden Talat, uluslararası hukukla buluşulması ve Türkiye Cumhuriyeti ile sağlıklı ilişkiler kurulması gerektiğini ifade etti.

Yayımlanan bir raporda insan ticareti ile ilgili Kuzey Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Suriye ile birlikte üçüncü sınıfta yer alırken, Güney Kıbrıs’ın birinci sınıf ülkeler arasında yer aldığını aktaran Talat, “Çeşme başlarını tutanların kendi kovalarını doldurmaya devam ettiği bir sistem yarattınız” ifadesini kullandı.